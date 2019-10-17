РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. Специальная комиссия в ходе проверки отметила высокую готовность техники управляющей компании МУП «ДЕЗ» в Подольске к работе в зимний период, сообщается на странице «МУП «ДЕЗ» город Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Представители регионального министерства энергетики, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства благоустройства, Госжилинспекции, Госадмтехнадзора и администрации Подольска 16 октября проверили готовность техники и аварийно-ремонтных подразделений управляющей компании МУП «ДЕЗ» к зиме.

«Уже с самого утра на территории автопарка выстроилась колонна специализированной техники, а прибывшая комиссия начала свою тщательную проверку. В ходе смотра проводилась проверка уровня укомплектованности бригад персоналом, оснащение техникой и оборудованием, наличие и состояние аварийного запаса материально-технических средств. В ходе смотра представители комиссии отметили хороший уровень готовности техники предприятия к зиме», – говорится в сообщении.

По словам представителя министерства энергетики Московской области, смотр готовности аварийно-ремонтных подразделений проводится в целях оценки готовности служб округа к оперативному реагированию на аварийные ситуации.