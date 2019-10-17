В предстоящий уикенд в Москве можно посетить показы Недели моды MBFW Russia, послушать народные хиты в современной обработке, увидеть вторую часть «Малефисенты» и посетить выставку ретроавтомобилей в парке Горького.

ПЯТНИЦА, 18 октября

Неделя моды MBFW Russia

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia с 15 по 19 октября проходит в ЦВЗ «Манеж». Весенне-летние коллекции 2020 на подиумах представляют как именитые кутюрье (Слава Зайцев, Юлия Далёко, Елена Супрун, Сергей Сысоев и пр.), так и начинающие дизайнеры. Кроме того, в рамках недели моды работает лекторий, где выступит Дмитрий Песков. Среди нового – тренд на моделей стильного возраста, которые принимают участие в показах восьми домов мод, презентация коллаборации марки женской одежды, обуви и аксессуаров MAD DAISY MOSCOW с Государственной Третьяковской галереей. На -1 этаже проходит pop-up маркет модных дизайнеров.

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж»

Цена: бесплатно, по пригласительным

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Концерт Grand Melody Orchestra

Первое сольное шоу 18 октября в Москве представит Grand Melody Orchestra. В программу индастриал-этно-фолк оркестра войдут композиции из дебютного альбома «Азбука». На концерте прозвучат «Калинка» Ивана Ларионова, всемирно известные «Очи черные» Флориана Германа и Адальджизо Феррариса, «Дорогой длинною» Бориса Фомина, «Половецкие пляски» Александра Бородина, а также народные «Вдоль по Питерской», «Из-за острова на стрежень» и другие подобные произведения в современной обработке.

Где: Москва, Московский дом музыки

Цена: от 800 рублей

СУББОТА, 19 октября

Выставка ретроавтомобилей

© официальный сайт мэра Москвы

Выставка ретроавтомобилей, посвященная Дню автомобилиста, 19 октября пройдет в парке Горького, на площадке возле Театра Стаса Намина. Большая часть экспонатов выставляется впервые, а многие машины представлены в России в единственном экземпляре. Посетители смогут увидеть более 50 ретроавтомобилей 1950-80-х годов и сфотографироваться с ними. На выставке покажут знаменитые марки, среди которых Chevrolet, Pontiac, Buick, Dodge и Cadillac, в том числе – Cadillac de Ville, или «король дорог». Именно его предпочитал американский певец и актер Элвис Пресли. Об особенностях каждого из экспонатов на выставке расскажут специалисты музея культовых автомобилей «М.О.С.Т.».

Где: Москва, парк Горького

Цена: бесплатно

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Премьера фильма «Малефисента. Владычица тьмы»

Вторая часть фантастической истории про «Малефисенту» с Анжелиной Джоли в главной роли в российском прокате с 17 октября. Действия фильма происходят через несколько лет после того как Малефисента наложила чары на принцессу Аврору. Зрители познакомятся с другими феями из рода Малефисенты и станут свидетелями нового противостояния, а также развития отношений феи и Авроры, нашедшей своего принца и желающей завершить словами «долго и счастливо» сказку собственной жизни.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Фестиваль «Музыка души»

Фестиваль «Музыка души» 19 октября пройдет в подольском дворце культуры «Октябрь». В этом году он будет посвящен 120-летию народного артиста СССР, лауреата госпремии СССР композитора Исаака Дунаевского. Его музыка звучит в таких фильмах, как «Дети капитана Гранта» Владимира Вайнштока, «Моя любовь» Владимира Корш-Саблина и других. В фестивале, посвященном творчеству Исаака Дунаевского, примут участие более 50 творческих коллективов и около 600 участников – это солисты, хоры и оркестры из 20 муниципальных образований Подмосковья и Москвы.

Где: Московская область, Подольск, ДК «Октябрь»

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 октября

Шоу «Осень в Буэнос-Айресе»

Концертная программа «Осень в Буэнос-Айресе» от благотворительного фонда «Бельканто» 20 октября пройдет в Москве. На концерте выступят танцоры Международной федерации танго – Ирина Остроумова и Александр Якушев. Прозвучат композиции Карлоса Гарделя, Астора Пьяццоллы и других известных аргентинских композиторов в исполнении оркестра Tango Orchestra Misterioso.

Где: Москва, Пушечная, д. 4

Цена: от 1800 до 2600 рублей

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«На всякого мудреца довольно простоты» в МГТ

Обновленный спектакль Олега Табакова «На всякого мудреца довольно простоты» 19 и 20 октября можно увидеть в Московском Губернском театре. Сергей Безруков восстановил его с артистами МГТ в память об учителе.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 1200 рублей