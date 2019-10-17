РИАМО - 17 окт. На территории ТПУ «Улица Дмитриевского» появятся торговые объекты, их построят на участке площадью 1,28 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ООО ТПУ «Улица Дмитриевского 4» земельного участка площадью 1,28 гектара для строительства магазинов сопутствующей торговли. Земельный участок расположен на востоке столицы в районе Косино-Ухтомский», – отмечается в сообщении.

Объекты построят в течение шести лет. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что жители района Косино-Ухтомский будут обеспечены новыми торговыми площадями общей площадью 11,8 тысячи квадратных метров.

Строительство предусмотрено госпрограммой столицы «Экономическое развитие».