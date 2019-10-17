РИАМО – 17 окт. После реконструкции Симоновская набережная в столице будет расширена в несколько раз и станет привлекательным местом для отдыха горожан, кроме того, здесь появятся беговые и велосипедные дорожки, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Обновление Симоновской набережной, получившей свое название по известной с XVI слободе Симонова монастыря – один из самых масштабных проектов реконструкции прибрежных территорий Москвы-реки. Ее продление до проспекта Андропова позволит обеспечить транспортное и пешеходное сообщение бывшей промзоны, реорганизация которой уже идет полным ходом», – заявил на фестивале «Зодчество» главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что проект реконструкции Симоновской набережной будет увязан с действующей улично-дорожной сетью.

«Берег реки будет по необходимости укреплен. А вдоль всей набережной, появится тротуар шириной около трех метров. Там можно будет, уютно расположившись на шезлонгах, любоваться открывающимся с берега видом на город», – разъяснил главный архитектор столицы.

Кроме того, на набережной обустроят велосипедные и беговые дорожки. Их общая площадь составит около 7 тысяч квадратных метров. Преобразится не только набережная, но и прилегающие территории, в том числе промзона ЗИЛ, о чем ранее говорил мэр Сергей Собянин.

Этот момент будет учтен в проектных решениях реконструкции Симоновской набережной. Разработчик проекта планировки территории - ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», резюмировал Кузнецов.