РИАМО – 17 окт. Генеральная прокуратура России начала проверку соблюдения авиакомпанией «Победа» прав пассажиров, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее лоукостер «Победа» заявил о 40% повышении цен на билеты в Россию из иностранных аэропортов из-за решения Мосгорсуда. Так, билеты подорожают на 25 евро (1,8 тысячи рублей по курсу на 16 октября – ред.). Это произойдет с начала зимней навигации 28 октября 2019 года. Повышение цен вызвано решением Московского городского суда.

«По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации Московская межрегиональная транспортная прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проводит проверку в связи с публикацией в средствах массовой информации сообщений об увеличении с 28 октября 2019 года стоимости международных авиаперелетов ООО «Авиакомпания «Победа», – говорится в сообщении.

По результатам ранее проведенной по обращениям граждан проверки в связи с взиманием авиакомпанией платы за регистрацию на рейсы в иностранных аэропортах в действиях перевозчика выявлены нарушения требований воздушного законодательства.

В целях устранения выявленных нарушений в суд заявлен иск о признании указанных действий незаконными.

Московским городским судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу, дополняется на сайте.

В ходе настоящей проверки будет дана оценка правомерности повышении стоимости авиабилетов. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования.