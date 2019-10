РИАМО – 17 окт. Подмосковный парашютист стал двукратным призером Кубка мира, в турнире участвовали представители из 15 стран, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 7 по 12 октября в Америке в штате Аризона состоялся Кубок мира по парашютному спорту в групповой акробатике и артистическим видам. Всего в турнире World Cup of Formation Skydiving-2019 приняли участие парашютисты из 15 стран.

«Участники показали упражнения в шести дисциплинах: 4 - way FS, 8 - way FS, 4 - way Femile, VFS, Freestyle, Freefly. Российская команда на мировом Кубке выиграла медали разного достоинства. В составе сборной отметился подмосковный парашютист Валерий Коннов, завоевав серебро в групповой акробатике «4-ки» и бронзу – во фристайле», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсмена с заслуженной наградой и пожелал ему дальнейших успехов.