РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 окт. Традиционная экоакция «РазДельный Сбор» пройдет 19 октября на территории двух парков Люберец – Центрального и «Наташинские пруды», сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Акция «РазДельный сбор» регулярно проводится в наших парках, и жители охотно в ней участвуют, сдавая пришедшие в негодность пылесосы, чайники, телевизоры. Кроме того, на мероприятии волонтеры рассказывают горожанам о правильном обращении с отходами. 19 октября она пройдет в Центральном парке и парке «Наташинские пруды», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на переработку в рамках акции «РазДельный сбор» жители могут принести пластик (разнообразная тара и упаковка, переработке подлежат изделия под номерами маркировки: 1, 2, 4, 5 и 6), чистые пакеты без маркировки, макулатуру, стекло, металл, электробытовой хлам. Не участвуют в акции батарейки, градусники, ртутные лампы, ветошь, твердый пластик без маркировки, любой пластик с маркировками 3 и 7.

Ружицкий добавил, что на экоакции можно сдать и электротовары: телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники.

«Электронику отправят на переработку на современные предприятия. Сбор пройдет в рамках акции «ЭлектроОсень», – отметил Ружицкий.

Волонтеры экоакции не принимают картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты.

Сбор вторсырья начнется в 12:00 на двух площадках – в Центральном парке культуры и отдыха (со стороны здания администрации) и в парке «Наташинские пруды» (вход со стороны улицы Шевлякова).