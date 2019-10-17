РИАМО – 17 окт. В Подмосковье стартовал конкурс на знание обычаев культуры и традиций различных народов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Конкурс «Знакомство с народными традициями Подмосковья» будет проходить с 17 октября по 9 ноября в три этапа. Принять участие в нем могут жители Московской области, имеющие гражданство Российской Федерации. Победители и призеры будут награждены дипломами и призами. Организатор конкурса «Знакомство с народными традициями Подмосковья» – Главное управление социальных коммуникаций Московской области», – отмечается в сообщении.

Цель мероприятия – знакомство жителей Подмосковья с обычаями, культурой, традициями различных народов, упрочение гражданского самосознания и духовной общности народов, проживающих на территории региона, а также укрепление дружбы, культурного обмена, взаимопонимания и межнационального согласия между народами.

Два отборочных этапа конкурса пройдут в онлайн-формате на сайте, финал состоится в Музейно-выставочном комплексе в городском округе Химки.

Конкурсантам предстоит пройти тестовые и творческие задания на знание обычаев и традиций народностей, проживающих на территории Подмосковья, а также исторических событий, связанных с Московской областью.

Задания базируются на предметных и межпредметных связях с различными дисциплинами, в том числе с обществознанием, географией, историей, литературой. Творческие задания основаны на знаниях народных обычаев и традиций.

Жюри конкурса «Знакомство с народными традициями Подмосковья» формируется из состава экспертов в области обычаев, культуры, искусства, традиций, языка, спорта различных народностей России. Финальный этапа конкурса состоится 9 ноября по адресу: Ленинский проспект, 2Б, ПКиО имени Льва Толстого, этаж 1, Химкинский музейно-выставочный комплекс.

Начало мероприятия: в 12:00.