РИАМО – 17 окт. Более 110 почтовых отделений столицы будут адаптированы для людей с инвалидностью, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» по макрорегиону Москва.

В отделениях почтовой связи устанавливаются пандусы или подъемные механизмы, тактильная навигация, дополнительные столы и освещение, а также кнопки вызовы персонала.

«На данный момент в столице уже 158 отделений связи готовы принять клиентов с ограниченными возможностями здоровья. «Почта России» является участником государственной программы «Доступная среда» и поэтапно адаптирует отделения связи столицы для людей с ограниченными возможностями здоровья», – отмечается в сообщении.

В зависимости от формата почтовые офисы оборудуют широкими входными группами, пандусами, а в клиентских залах после ремонта могут беспрепятственно и комфортно передвигаться инвалиды-колясочники.

Также отделения оснащены надписями, выполненными шрифтом Брайля.

При необходимости операторы дублируют визуальную и звуковую информацию, а также оказывают всю необходимую помощь. В почтовые отделения разрешено входить с собаками-поводырями. Во всех почтовых отделениях города с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж по порядку оказания услуг.