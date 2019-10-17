РИАМО – 17 окт. Более 110 почтовых отделений столицы будут адаптированы для людей с инвалидностью, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» по макрорегиону Москва.
В отделениях почтовой связи устанавливаются пандусы или подъемные механизмы, тактильная навигация, дополнительные столы и освещение, а также кнопки вызовы персонала.
«На данный момент в столице уже 158 отделений связи готовы принять клиентов с ограниченными возможностями здоровья. «Почта России» является участником государственной программы «Доступная среда» и поэтапно адаптирует отделения связи столицы для людей с ограниченными возможностями здоровья», – отмечается в сообщении.
В зависимости от формата почтовые офисы оборудуют широкими входными группами, пандусами, а в клиентских залах после ремонта могут беспрепятственно и комфортно передвигаться инвалиды-колясочники.
Также отделения оснащены надписями, выполненными шрифтом Брайля.
При необходимости операторы дублируют визуальную и звуковую информацию, а также оказывают всю необходимую помощь. В почтовые отделения разрешено входить с собаками-поводырями. Во всех почтовых отделениях города с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж по порядку оказания услуг.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии