РИАМО – 17 окт. Определен подрядчик на проектирование детского сада на 125 мест в городском округе Щелково, здание оборудуют в микрорайоне Финский на улице Некрасова, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Контракт на проектирование дошкольного образовательного учреждения заключен с ООО «Мосрегионпроект».

«Согласно техзаданию, в составе здания должны быть предусмотрены групповые ячейки с раздевалками, игровыми комнатами, спальнями и санузлами. Кроме того, в детском саду будут медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков, где будут проводиться развивающие занятия», – заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что на прилегающей территории будут проведены работы по комплексному благоустройству и озеленению. Запланирована установка теневых навесов, спортивных и игровых комплексов.

Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Завершить строительство нового объекта образования планируется в 2021 году, подчеркнул Локтев.

Проектирование и строительство дошкольного учреждения предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств областного и муниципального бюджетов.