РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 окт. В подмосковном Домодедове начала работу горячая линия, на которую можно сообщить о зарплатах «в конверте» и «серых» выплатах, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«Если у вас есть информация о том, что работодатели городского округа Домодедово выплачивают своим сотрудникам «серую» зарплату или зарплату «в конверте», сообщите об этом по телефону горячей линии – 8(496)792-43-39 с 9:00 до 18:00 или на электронную почту economika@domod.ru", – говорится в сообщении.

Выплаты «в конвертах» позволяют работодателю не брать на себя обязательств. Из-за этого работник не получает пособия по временной нетрудоспособности и безработице, а также выходное пособие при увольнении в связи с сокращением штата. Также если работник с «серой» зарплатой, желающий приобрести жилье, получить платное образование или медицинские услуги, не сможет заявить налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц.

«От получения «серой» зарплаты страдает только сам работник, ведь страховые взносы в Пенсионный фонд уплачиваются работодателем из фонда оплаты труда предприятия, а не удерживаются из заработной платы сотрудников», – добавляется в сообщении.