РИАМО - 17 окт. С начала 2019 года в Москве продали более 1 тысячи машино-мест на общую сумму более 356,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Для сравнения, за весь 2018 год из имущественной казны города было продано всего 28 машино-мест общей площадью в 530 квадратных метров. За первые три квартала 2019 года число проданных машино-мест, находящихся в собственности города и расположенных в подземных паркингах многоквартирных домов, выросло в 35 раз по сравнению с прошлым годом, а общая площадь проданных машино-мест превысила 30 тысяч квадратных метров.

«Такая популярность обусловлена увеличением пула объектов, подготовленного городом для продажи, а также весьма привлекательной ценой – в среднем одно машино-место в 18,2 квадратных метров обошлось автовладельцам в 321 тысячу рублей», - рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Машино-места москвичи покупали не только на аукционах, но также с с помощью вторичных способов продажи.

«Цену 550 машино-мест, это больше половины всех проданных объектов, определили сами покупатели в ходе продажи без объявления цены. Кроме того, 65 объектов были куплены в рамках процедуры публичного предложения», - объяснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, больше всего объектов в этом году купили жители Северного Измайлова (91 машино-место) в Восточном административном округе, а также автовладельцы, проживающие в районе Теплый Стан (48 машино-мест) на юго-западе Москвы и в районе Щукино (42 машино-места) Северо-Западного административного округа.

Более подробную информацию о выставляемых на продажу машино-местах, а также порядке участия можно найти на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машиномест».