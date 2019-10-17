РИАМО - 17 окт. В Подмосковье обследовали искусственные гнездовья для редких птиц, всего на территории региона их 191, пернатые охотно заселились в сделанные для них жилища, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По контракту с Минэкологии в этом году в городских округах Шаховская, Можайский, Волоколамский и Лотошино на деревьях смонтировали 36 новых гнездовий. Всего их теперь 191, они есть также в Сергиево-Посадском, Талдомском, Орехово-Зуевском округах, а также в Павловском Посаде и Шатуре.

«При обследовании выяснилось, что птицы охотно заселяют платформы и дуплянки, в них обнаружены, в частности, скопа и длиннохвостая неясыть. Обследование велось с предельной осторожностью, поскольку птицы, особенно дуплогнездники, очень чувствительны к любому тревожному фактору», — говорится в сообщении.

Туристов и жителей региона просят не приближаться к гнездовьям и не беспокоить птиц. Смертность птенцов очень велика, в летнем выводке неясыти редко бывает больше двух птенцов, а выживаемость скопы после года жизни составляет всего 60%.