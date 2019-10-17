РИАМО – 17 окт. В столичном районе Солнцево инвестор построит четырехэтажную муниципальную школу, лестничные марши в здании будут незадымляемыми, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Четырехэтажная муниципальная школа на 825 мест строится за счет средств инвестора в составе жилого квартала «Лучи» в районе Солнцево Западного административного округа. Объект планируется к вводу в 2020 году», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что проектом предусмотрен низкий класс конструктивной пожарной опасности новой школы и зданию уже присвоена наивысшая степень огнестойкости (I).

В случае возгорания огонь не сможет распространиться на несущие стены здания, а также на перегородки, перекрытия и марши лестниц. При строительстве объекта используются негорючие материалы: железобетон, керамзитный наполнитель, а также керамогранит и фиброцементные панели.

Как рассказал сотрудник пресс-службы компании – застройщика «Группе ЛСР», в соответствии с проектом в учебном заведении появятся специальные лифты с возможностью транспортировки спасательных подразделений. При пожаре в отличии от обычных лифтов они не блокируются на первом этаже, а, наоборот, активно используются для быстрого доступа к очагу возгорания.

«Лифтовые холлы, а также лестничные марши будут незадымляемыми. Их оборудуют устройствами подпора воздуха, которые создадут воздушный барьер в случае задымления. Это существенно облегчит эвакуацию людей с первых этажей здания и даст больше времени на выход в случае опасности», – подчеркивается в пресс-релизе.

Левкин добавил, что конечным результатом совместной деятельности городских властей и инвестора станет новый уровень качества жизни, задачу по достижению которого ставит мэр Москвы Сергей Собянин.