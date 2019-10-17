РИАМО – 17 окт. Движение ограничили на Пермской улице по 1 декабря, расположенной на востоке столицы, в связи с ремонтом инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения пассажиров правительства Москвы.

«Участок: Пермская улица в районе дома 3, строения 21. Период: с 7 октября по 1 декабря круглосуточно», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что движение перекроют частично на одной полосе.