РИАМО – 17 окт. На строящемся мостовом переходе через реку Клязьму в Щелкове начали устанавливать линии наружного освещения, кроме того, продолжается перекладка инженерных коммуникаций, идет устройство ливневой канализации, строительство тротуаров на улице Фабричная, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В строительстве моста задействовано около 50 специалистов и 16 единиц техники. Общая готовность объекта составляет 80%. Запустить движение по новому мосту планируем в ноябре 2019 года», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Длина нового моста составит 860 метров, движение транспорта будет осуществляться по двум полосам с расчетной скоростью движения 70 километров в час.

Пропускная способность моста составит примерно 12 тысяч автомобилей в сутки, четверть из которых – большегрузы.

Кроме того, после ввода в эксплуатацию моста, поток грузового транспорта в центре Щелкова снизится на 15% и разгрузит Пролетарский проспект на 25%. Сейчас здесь проходит до 85 тысяч машин в сутки.

«Мост поможет создать дополнительную связь между Центральным и Заречным районами города, обеспечит объезд центра Щелкова, прежде всего, для грузового транспорта, а также позволит перераспределить транспортные потоки и снизить интенсивность движения по основной дороге города – Пролетарскому проспекту», – подчеркнул глава муниципалитета Сергей Горелов.

Строительство мостового перехода началось в 2018 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Финансирование производится за счет средств регионального и муниципального бюджетов.