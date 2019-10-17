РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 окт. Ремонт в центральном корпусе «Г-Д» Королевской городской больницы завершен на 80%, полностью корпус планируют отремонтировать к началу 2020 года, сообщил главный инженер компании «Барс» Эдуард Лебедянский.

В Королеве проводится капитальный ремонт корпусов горбольницы. На данный момент на верхних этажах корпуса «В» уже идет ремонт по областной программе «Здравоохранение Подмосковья», работы планируют завершить до конца 2020 года. На сегодняшний день в рамках программы выполнен капремонт соседнего корпуса «А-Б» стационара, в работе находится и 2-этажный корпус «Г-Д», где уже завершен ремонт клинико-диагностической лаборатории на 1 этаже.

«Сейчас в этом корпусе проводятся работы на втором этаже, где будет размещен операционный блок. Капитальный ремонт в настоящий момент завершен на 80%, на этом участке работает 72 человека. Для ремонта используются специальные материалы для медицинских учреждений, которые устойчивы к химическом воздействию, легко моются и более износостойкие», – сказал Лебедянский.

Ремонт в центральном корпусе «Г-Д» планируется завершить в начале 2020 года.

Ремонтные работы ведутся также в поликлинике филиала «Костино». Здесь меняют все коммуникации, ведутся кровельные и отделочные работы, укрепляются конструкции. Ремонт первой части поликлиники планируют завершить в феврале 2020 года, после чего рабочие приступят ко второй части. Поликлиника во время ремонта продолжает работать.