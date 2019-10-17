РИАМО - 17 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выдающегося физика-теоретика, академика Исаака Халатникова со 100-летним юбилеем, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев вручил юбиляру открытку от Владимира Путина и сообщил, что имя Халатникова присвоят школе №75 в Черноголовке.

«Владимир Владимирович Путин считает, что вы внесли огромный вклад в нашу российскую науку, на протяжении всей жизни делали очень большое дело и до сих пор остаетесь ученым, на которого равняется огромное количество ваших учеников. Мы решили назвать вашим именем 75-ю школу, надеемся, что ребята, которые там учатся, тоже станут физиками», — сказал Воробьев.

Исаак Халатников – ученик лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Он принимал участие в советском атомном проекте, построил кинетическую теорию сверхтекучей жидкости. Работы Халатникова по квантовой электродинамике легли в основу современной квантовой теории поля. Кроме того, академик внес большой вклад в космологию.

Среди воспитанников ученого - члены РАН, доктора и кандидаты наук. Он был инициатором создания и первым директором Института теоретической физики в Академии Наук СССР. Сейчас этот центр занимает лидирующие позиции в мировой науке.

Исаак Халатников участвовал в Великой Отечественной войне, был начальником штаба зенитно-артиллерийского полка.

У академика есть три дочери, два внука и семь правнуков.