РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. В молодежном центре «Ровесник» Подольска с 1 по 27 ноября будет проводиться акция по сбору одежды для нуждающихся, сообщается в группе «МУ Молодежный центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«В молодежном центре «Ровесник» с 1 по 27 ноября пройдет акция, в рамках которой будет проходить сбор одежды для нуждающихся. Принять участие смогут все желающие. Для этого необходимо будет принести ненужную одежду или обувь как для взрослых, так и для детей. Одежда должна быть чистой. Также можно принести игрушки и детские принадлежности (памперсы, средства гигиены)», – говорится в сообщении.

Собранные вещи будут переданы детям-сиротам, малообеспеченным, в интернаты, а также беженцам. Акция будет проходить по адресу: улица Сосновая, дом 8.