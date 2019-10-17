РИАМО – 17 окт. Зимой 2019-2020 годов в Ленинском городском округе Московской области будут работать 170 единиц дорожно-уборочной техники, из которых 107 машин принадлежат муниципальному предприятию «Дорсервис», говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского округа.

Накануне в ходе заседания правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик назвал Ленинский округ одним из лидеров по подготовке дорожно-уборочной техники к работе в зимний период. В текущем году «Дорсервис» закупил 11 новых машин за счет местного бюджета. А в прошлом году себя хорошо зарекомендовали новые снегопогрузчики.

«Они предназначены для погрузки снежных валов. Комбинированная дорожная машина на базе КамАЗа очищает проезжую часть, сгребая снег на обочину. Дальше идет автогрейдер, который формирует снежный вал, а снегопогрузчик по транспортной ленте грузит снег в самосвал. Производительность его довольно высока», – сказал заместитель директора МБУ «Дорсервис» – начальник структурного подразделения «Дорожное хозяйство» Александр Зубков.

Он также отметил, что в автопарке компании есть и другие машины, например, мини-погрузчики, которые используют для уборки узких дворов.

Как отметил Гержик, вместе с Ленинским городским округом в число лидеров по подготовке к работе в зимний период вошли Воскресенск, Шаховская, Егорьевск, Солнечногорск и Мытищи, а также Одинцовский округ. В числе отстающих – Зарайск, Долгопрудный, Руза.