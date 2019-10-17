РИАМО - 17 окт. Новое приложение для информирования жителей о строящихся домах планируют запустить в Подмосковье в ноябре, заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

«Мы уникальный проект реализуем, в ноябре мы его сделаем. Дополненная реальность. Каждый желающий, имея приложение «Добродел», сможет направить камеру телефона на строящийся объект и получить карточку объекта, никаких QR-кодов», - сказал Гарибян.

Он отметил, что хорошие результаты дает сотрудничество с ЦИАН.

«Также у нас работает мобильное приложение «Подмосковные стройки», куда внесены все строящиеся объекты. Они распределены по цветам. Зеленые - это те, кто строится без нарушений, желтый - от двух до шести месяцев нарушений, красный – остановка», - заключил Гарибян.