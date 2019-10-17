РИАМО - 17 окт. Около 2 миллионов рублей взыскали с подмосковных торговых центров, аэровокзалов, спортивных сооружений в связи с нарушением требований эксплуатации, заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

«Мы ведем надзор за эксплуатацией нежилых зданий повышенного уровня ответственности. Это 259 объектов — спортивные сооружения, гипермаркеты, ТЦ, аэровокзалы, административные здания. Мы провели 92 проверки, выявили 388 нарушений. Рассмотрено 16 дел, вынесено штрафов на 1,9 миллионов рублей», - сказал Гарибян.

Он отметил, что также ведомство ведет контроль за строительством комплексов по переработке отходов.

«Завершено три - Рошаль, Зарайск, Серебряные Пруды; строится семь - Сергиев Посад, Кашира, Коломна, Можайск, Егорьевск, Руза, Клин. Где-то отклонились от проекта, где от регламента», - сказал Гарибян.