РИАМО - 17 окт. В семи муниципалитетах Подмосковья Госадмтехнадзор добился устранения около 20 нарушений чистоты вдоль дорог за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Инспекторы проверяют состояние придорожной инфраструктуры с точки зрения соблюдения ответственными организациями областных правил чистоты, порядка и благоустройства. За минувшую неделю устранено более 20 различных нарушений в содержании объектов, расположенных вдоль дорог Подмосковья», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Как уточняется в материале, дороги и прилегающие к ним территории благоустроили в Красногорске, Раменском округе, Ступине, Коломне, Щелкове, Подольске и Ликино-Дулеве.

Госадмтехнадзор контролирует состояние полос отвода вблизи всех автотрасс в течение всего года.