РИАМО - 17 окт. Мособлизбирком определил список политических партий, которые освобождены от сбора подписей на выборах депутатов Мособлдумы и выборах в органы местного самоуправления, из списка выбыли две партии, сообщил на заседании Мособлизбиркома начальник управления организации избирательного процесса избирательной комиссии Московской области Олег Селекзянов.

«В данном случае у нас меняется список политических партий, которые освобождены от сбора подписей на выборах депутатов Московской областной думы и выборах в органы местного самоуправления. Этот список меняется по результатам прошедших муниципальных выборов в единый день голосования. <…> «Партия Дела» и партия «Патриоты России» выбывают из списка, поскольку не приняли участие в распределении депутатских мандатов по результатам прошедших выборов», – сказал Селекзянов.

Выборы в советы депутатов муниципалитетов прошли в Подмосковье 8 сентября. Явка составила 23,63%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокий уровень организации муниципальных выборов. Глава региона подчеркнул, что выборы прошли открыто и без замечаний. Работа подмосковной Избирательной комиссии была оценена высоко.