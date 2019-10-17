РИАМО - 17 окт. Московская служба скорой помощи заняла второе место в мире по эффективности, опередив коллег их Парижа, Нью-Йорка, Сингапура и других мегаполисов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Результатами исследования поделились представители консалтинговой компании PwC во время презентации международного исследования «Анализ эффективности организации оказания скорой медицинской помощи в мегаполисах мира».

«На первом месте оказался Берлин, на третьем – Нью-Йорк. Дальше — Париж и Сингапур. Всего эксперты сравнили службы скорой помощи 15 мегаполисов мира», – говорится в сообщении.

В рейтинге также есть Дели, Мехико, Шанхай, Йоханнесбург, Гонконг, Сеул, Сан-Паулу, Рим, Токио.

Столичная служба стала третьей по критерию оснащенности, уступив Берлину и Йоханнесбургу. По количеству бригад на 100 тысяч жителей Москва на втором месте с показателем 8,2 бригады. Больше только в Лондоне – 38,1.

По скорости ответа оператора Москва заняла первое место с результатом 4 секунды, значительно опередив остальные мегаполисы. В Берлине и Риме время ожидания составило 9 секунд, в Лондоне – 20. Кроме того, работой скорой помощи российской столицы удовлетворены 95% пациентов, больше только в Париже – 96%.

Скорая помощь Москвы в этом году отметила 100-летний юбилей.