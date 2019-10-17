РИАМО - 17 окт. В отношении застройщиков в Подмосковье по итогам проверок долевого строительства с 2018 года завели 35 уголовных дел, сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

«Мы ведем контроль за долевым строительством. У нас 1,7 тысячи объектов под контролем. С 2018 года проведено 278 проверок застройщиков. Мы направили в правоохранительный блок 91 материал, с 2018 года возбуждено 35 уголовных дел, из них в 2019 году — 25. Мы наказываем виновников, когда они воруют деньги», - заявил Гарибян.

Он отметил, что в рамках перехода на эскроу-счета ведомство выдало 460 заключений о соответствии 218 застройщикам, они продолжили свою деятельность.

«В 2019 выдали 82 заключения о соответствии застройщика требованиям 214 ФЗ, а также 222 отказа — это 71%, это большой процент. Таким образом мы защищаемся от появления новых обманутых дольщиков. Мы не допускаем на рынок Московской области не соответствующих требованиям застройщиков», - сказал Гарибян.