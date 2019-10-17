РИАМО - 17 окт. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) на заседании в четверг согласилась с предоставлением двух земельных участков для строительства объектов, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«По адресу: Новосходненское шоссе, владение 2, строение 1 (САО) на земельном участке площадью 0,34 гектара предполагается строительство объекта придорожного сервиса суммарной площадью 1 тысяча квадратных метров. Высота здания не должна превышать 15 метров», — говорится в сообщении.

В новой Москве на торги выставят участок площадью 0,49 гектара квадратных метров. Он находится в деревне Марушкино по улице Привольная, 9. Там можно построить торгово-бытовой комплекс площадью почти 9 тысяч квадратных метро.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова рассказала, что участок в САО предоставят в аренду на 1,5 года, в новой Москве — на 3 года и 2 месяца.