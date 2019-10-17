РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 17 окт. Школа №2 подмосковных Котельников стала официальной площадкой для проведения Всероссийского географического диктанта 27 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«27 октября на базе Котельниковской школы №2 пройдет Всероссийский географический диктант, который проводится ежегодно по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества Владимира Путина. Основной целью диктанта является оценка уровня географической грамотности населения», – говорится в сообщении.

Желающие принять участие должны пройти предварительную регистрацию через онлайн форму на сайте: dictant.rgo.ru в разделе «География диктанта». Это позволит заблаговременно подготовить бланки.

Работа площадки начнется в 11:00. Регистрация продлится до 12:00. Затем начнется викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания заданий. Написание диктанта пройдет с 12:15 до 13:00.

«Проход участников осуществляется только по предварительной регистрации при предъявлении удостоверения личности. Участие в диктанте является добровольным и бесплатным», – заключается в сообщении.