РИАМО - 17 окт. Почти 8 тысяч нарушений выявили на подмосковных стройках в 2019 году, общий объем штрафов составил более 100 миллионов рублей, сообщил в четверг начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Всего под надзором ведомства находится более 2,5 тысяч объектов.

«В 2019 году нами проведено более 6 тысяч проверок. Выявили почти 8 тысяч нарушений. Рассмотрели более 1 тысячи административных дел. Вынесли штрафов на сумму более 100 миллионов рублей», - сказал Гарибян.

Он отметил, что также с 2018 года ведомство выявило почти 1,3 тысячи самовольных построек.