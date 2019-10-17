РИАМО – 17 окт. В столичном районе Царицино на нескольких участках улицы Бакинская ограничили движение по 15 декабря в связи с ремонтом инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Участок 1: местный проезд в районе дома 26, строения 2 по Бакинской улице. Участок 2: местный проезд в районе дома 26, строения 10 по Бакинской улице. Особенности: одна полоса с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений», – отмечается в сообщении.

Кроме того, ограничения коснулись съезда с Бакинской улицы в районе дома 28А. Здесь нет движения на одной полосе.

Все ограничительные меры действуют с 7 октября по 15 декабря круглосуточно.