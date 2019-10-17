РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. Министерство экологии и природопользования Московской области привлечет к административной ответственности виновника в сбросе химикатов в сточные воды Подольска, по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Инспекторы эконадзора начали проверку в Подольске, где из канализационных колодцев произошел выброс неизвестной жидкости голубого цвета.

«По информации из администрации уже определен наиболее вероятный виновник появления «голубого ручейка», как окрестили явление в социальных сетях. После точного установления нарушителя он будет привлечен к административной ответственности за несоблюдение экологических норм в ходе производственной деятельности и нарушение правил обращения с отходами», – говорится в сообщении.

Информация об инциденте широко распространилась в социальных сетях, затем последовало обращение в Минэкологии со стороны администрации городского округа, сотрудники которой провели собственную проверку.

По предварительным данным, голубая жидкость была сброшена в городские канализационные сети с производственной площадки на улице Вишневая, где находятся производства нескольких предприятий, которые выпускают картонную упаковку, изделия из пластмассы, железобетонные изделия и другую продукцию.

Ранее уже были взяли пробы жидкости из канализационных колодцев для лабораторного анализа.