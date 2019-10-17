РИАМО – 17 окт. Третий фестиваль авторской и бардовской песни «Живая струна» пройдет 26 октября в деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа, принять участие в этом событии могут все исполнители старше 18 лет, сообщается на странице администрации городского округа Ликино-Дулево.

Начало фестиваля в 16:00.

«Любителям авторской песни будет интересно стать участниками музыкального фестиваля, поделиться новыми песнями, послушать композиции других музыкантов. Обращаем внимание, что для участия необходимо пройти регистрацию», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, заявки принимаются до 25 октября в Доме культуры «Триумф» по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, деревня Давыдово, второй микрорайон, дом №31.

Образец заявки можно скачать на официальном сайте администрации городского округа Ликино-Дулево.