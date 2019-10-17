РИАМО – 17 окт. При проверке в Подмосковье в горшечных цветах герберы из Нидерландов выявили карантинный для РФ объект – западный калифорнийский цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Досмотр проводили на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота», 6 октября.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Основным признаком присутствия трипсов на растениях являются некрозы в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен (точек).

Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.