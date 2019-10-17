РИАМО - 17 окт. Крупное производство контрафактной спиртной продукции выявили и ликвидировали на территории деревни Юрово Раменского городского округа Подмосковья, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО.

По его словам, полицейские совместно с сотрудниками надзорного ведомства в ходе проверки складских помещений установили факт производства алкогольной продукции без соответствующей лицензии и маркировки.

«Обнаружена автоматическая линия розлива, 24 тысячи литров фармацевтической субстанции (этанола крепостью 95%) производства ООО «Константа-Фарм М» и ООО «Фарммед», а также 23 тысячи литров спиртосодержащей жидкости. Кроме этого, найдены около 34 тысяч бутылок поддельной водки различных наименований», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время основное технологическое оборудование, сырье и готовая продукция арестованы и переданы на досудебное хранение АО «Росспиртпром». Проводится административное расследование.