РИАМО - 17 окт. Житель Москвы обратился в ОМВД по Мещанскому району Москвы с заявлением о краже 1 миллиона рублей, которую совершила его домработница, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Кража денег, принадлежавших мужчине 1977 года рождения, была совершено в доме на улице Большая Переяславская в период с 11:00 по 20:00 13 октября», — сказал собеседник агентства.

В краже мужчина обвинил свою домработницу 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело.