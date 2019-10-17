РИАМО – 17 окт. В Сергиево-Посадском округе возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Так, 16 октября 2019 года в городе Сергиев Посад возле одного из домов по улице Клубная, на земле возле автомобиля с множественными ножевыми ранениями обнаружено тело 28-летнего местного жителя.

«По данному факту следственным отделом по городу Сергиев Посаду ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – отмечается в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица к нему причастного.

Расследование уголовного дела продолжается, резюмируется в сообщении.