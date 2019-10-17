РИАМО - 17 окт. Специальность «Графический дизайн» в этом году стала самой востребованной у абитуриентов подмосковных колледжей, конкурс при приеме составил почти пять человек на место, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Второй по популярности стала специальность «IT-технологии», далее – «Гостиничное дело и туризм» и «Операционная деятельность в логистике», завершает топ-5 специальность «Ветеринария».

«В Московской области многое делается для повышения качества образования в колледжах и техникумах. Это и оснащение оборудованием, и цифровизация, и тесная работа с крупными предприятиями. Мы видим, что интерес к профессиональному образованию ежегодно только увеличивается. Ребята выбирают профессию, а мы помогаем им реализоваться в дальнейшем, находим работодателей», — сказала Забралова.

Она добавила, что более 60% выпускников подмосковных колледжей и техникумов трудоустраиваются по профессии. За пять лет этот показатель увеличился на 25%.

В рейтинге представлена сводная оценка конкурса на ту или иную специальность по всем подмосковным колледжам.