РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. В подмосковном Подольске в четверг временно отключили отопление в одном из домов на Октябрьском проспекте из-за ремонтных работ, сообщается на сайте управляющей компании МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с ремонтными работами в четверг, 17 октября, было временно приостановлено отопление потребителям дома №2 по улице Октябрьский проспект», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что тепла не будет до окончания работ. УК приносит извинения жителям за доставленные неудобства.