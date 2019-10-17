РИАМО - 17 окт. Объекты железнодорожной инфраструктуры планируют построить на территории Троицкого и Новомосковского административного округа, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, одобрила изменения в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: поселок Сосенское, Филимонковское, Троицк, депо Летово», – отмечается в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на двух земельных участках площадью 7,71 гектара и 28,29 гектара предполагается строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Высота будущих сооружений не будет превышать 45 метров.

«Расширение транспортной инфраструктуры необходимо для интеграции новых территорий в общегородскую транспортную систему», – разъяснила она.