РИАМО - 17 окт. В Юго-Восточном административном округе Москвы ввели ограничения движения в связи со строительством Кожуховской линии метрополитена, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города столицы.

«Ограничено движение на участке Газгольдерной улицы от Новохохловской улицы до дома №8 по Газгольдерной улице», - отмечается в материале.

На данном участке будет введено полное перекрытие с обустройством временной объездной дороги.

Также ограничение движения будет введено на пересечении Новохохловской и Газгольдерной улиц. Здесь будет перекрыта одна полоса и обустроено временное расширение.

Ограничения на данных участках будут действовать в круглосуточном режиме до 31 марта 2020 года.