© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В московском метро завершились приготовления к зиме. Корреспондент РИАМО узнала, как работает система отопления инфраструктуры и станций подземки.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
До запуска отопления в вестибюлях устанавливают вторые двери, которые помогают удерживать тепло после наступления холодов. К концу этой недели будет установлено около 5 тысяч дверей.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Работы ведутся по ночам, когда на станциях нет пассажиров.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Тепло на станции и в тоннели метро приходит тогда же, когда и в квартиры москвичей - после того, как столбик термометра несколько дней будет ниже нуля.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Кроме установки дополнительных дверей на каждой станции проверяют и готовят к работе тепловые пункты. Сюда по трубам подается вода, нагревается и возвращается в пассажирскую зону.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: работы в тепловом пункте метро
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
«Подготовка тепловых узлов начинается весной и завершается до первого октября», - рассказывает первый заместитель начальника московского метрополитена - начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На станциях зимой средняя температура около 10 градусов выше нуля, что соответствует санитарным нормам.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Причем температура более-менее одинаковая на всех станциях. Разговоры о том, что есть станции холоднее или теплее, не более чем миф.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
По словам работников метрополитена, если поднять ее выше, то пассажирам будет жарко в верхней одежде.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: проверка показаний отопительной системы
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В вестибюлях тоже нельзя обойтись без подогрева. Горячая вода, циркулирующая в лестничных сводах, подогревает ступени до 3 градусов Цельсия.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Благодаря этому на них не образуется наледь и можно не бояться поскользнуться.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Поддерживать комфортную температуру в вестибюлях помимо двойных дверей помогает воздушно-тепловая завеса в дверных тамбурах. Это поток теплого воздуха, который не дает холодному воздуху поступать внутрь.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Всего в метро установлено больше 800 единиц теплового
оборудования.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: пульт управления системой
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