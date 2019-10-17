РИАМО - 17 окт. Басманный суд Москвы арестовал четверых участников акции 27 июля в Москве, еще одного из фигурантов дела отправили под домашний арест, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

Накануне Следственный комитет ходатайствовал о помещении под стражу четырех участников несогласованной акции, которых обвиняют в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Андрея Баршая и Владимира Емельянова. Кроме того, в СК ходатайствовали о домашнем аресте для еще одного фигуранта дела — Александра Мыльникова.

«Басманным судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 15 декабря 2019 года в отношении обвиняемого Мельникова. Баршая и Емельянова суд арестовал до 14 декабря», - сказал собеседник агентства.

Мартинцов и Лесных также были арестованы по решению суда до 14 октября.

По данным следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных, Мартинцов и Мыльников повалили на землю сотрудника Росгвардии и нанесли ему удары ногами. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой. Баршай напал на росгвардейца, толкнув его с разбега в спину, а Емельянов силой удерживал сотрудника правоохранительных органов, пытаясь повалить на землю и препятствуя выполнению служебных обязанностей.