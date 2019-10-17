РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 окт. Управляющая компания «Содействие» подмосковных Люберец закупила 210 тонн пескосоляной смеси к началу зимнего сезона, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий проверил готовность к зиме УК «Содействие». Организация обслуживает 273 многоквартирных дома в поселке Томилино. Среди техники, имеющейся у компании – тракторы, погрузчики, снегоуборочные машины, автовышка.

«На сегодня управляющей организацией подготовлено свыше 55 тонн реагентов и 210 тонн пескосоляной смеси. Компания располагает 18 единицами спецтехники и 83 специалистами, обслуживает 119 дворовых территорий», – сказал Ружицкий.

По его словам, в случае обильных снегопадов этого может быть недостаточно, потребуются дополнительные ресурсы. Ружицкий дал поручение руководству компании решить данный вопрос.

«Есть время учесть все замечания, чтобы встретить холода во всеоружии. А всем службам желаю солнечной зимы!» – заключил глава Люберец.