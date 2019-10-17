РИАМО – 17 окт. Офисный центр с технопарком планируют построить в Войковском районе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании в четверг согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города в отношении территории по адресу: Старопетровский проезд, владение 9А.

«В настоящее время по указанному адресу расположены устаревшие административно-производственные здания площадью 2,6 тысячи квадратных метров, которые запланированы к сносу. На их месте планируется построить офисный центр с технопарком, суммарная поэтажная площадь которого может составить 17,9 тысячи квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она уточнила, что проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.

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