РИАМО – 17 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг открыл заседание тренерского совета и наградил спортсменов Подмосковья, ставших призерами и победителями всероссийских и международных соревнований, а также их наставников, передает корреспондент РИАМО.

«Для нас – Московской области – территории с очень богатыми традициями важно уметь вовлечь в физкультуру, спорт большое количество ребят и девчат, что у нас, я считаю, неплохо получается, безусловно, с вашим участием и вашей вовлеченностью. Конечно, вовлечь это одно, а научить побеждать, это следующий шаг», – сказал Воробьев.

На заседание тренерского совета Московской области приехали более 1,5 тысяч тренеров, работающих в регионе. Экспертами тренерского совета выступят выдающиеся спортсмены, общественные деятели и представители религиозных конфессий.

«Мы стараемся уделять и инфраструктуре, и форме, и содержанию большое внимание, поэтому сегодня пригласили вас сюда, чтобы обсудить, найти наиболее эффективные результативные методики подготовки, чтобы послушать ваши предложения, замечания по работе спортивных школ», – подчеркнул Воробьев.

Среди приглашенных: трехкратный олимпийский чемпион, герой РФ Александр Карелин, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации школьного спорта Ирина Роднина, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта Митрофан, советник главы Чеченской Республики Адам Шахидов, руководитель аппарата Совета муфтиев России Рушан Аббясов и другие.

«Мои дети занимаются в Подмосковье, ходят в различные учреждения Московской области. Занимаются спортивной акробатикой, мотокроссом, поэтому, с точки зрения тех видов спорта, с которыми нам пришлось столкнуться, я вижу, как люди живут профессией, видят миссию в своей деятельности», – поделилась Кузнецова.