РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 окт. Вопрос по установке перильного ограждения тротуара на Рязановском шоссе в подмосковном Подольске рассмотрят до 30 декабря, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой установить ограждения вдоль тротуара на Рязановском шоссе. Он отметил, что у дома №5 некоторые водители паркуются на газоне и заезжают на тротуар.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Вопрос по установке перильного ограждения тротуара будет рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД и другими заинтересованными организациями в срок до 30 декабря текущего года», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.