РИАМО - 17 окт. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается с 1 января 2020 года заменить выдачу питания беременным, кормящим матерям и детям в возрасте от года до трех лет на денежные выплаты, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагаемая проектом закона замена меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием в натуральной форме на ежемесячную денежную выплату имеет ряд преимуществ. <...> Сумма выплат для беременных женщин составит 400 рублей в месяц, кормящих матерей (при детях - ред.) от нуля лет до года – 1 тысячу рублей, детей от года до трех лет - 600 рублей ежемесячно», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева, представляя законопроект.

На обеспечение полноценным питанием беременных, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в региональном бюджете на 2020 год заложено более 1,4 миллиарда рублей. Дополнительная потребность бюджетных средств составит 775 миллионов рублей. При этом оптимизация расходов на содержание пунктов выдачи питания составит 179,6 миллиона рублей.

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет предусматривается с 1 января 2020 года», - заключила Лазарева.