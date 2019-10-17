РИАМО - 17 окт. Жилой дом, расположенный на Поварской улице в столичном районе Арбат, капитально отремонтируют, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Шестиэтажное жилое здание, построенное в 1902 году по индивидуальному проекту и расположенное на территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII века (Камер-Коллежского вала)», будет обновлено в рамках капитального ремонта», – говорится в сообщении.

Проектные решения предусматривают ремонт в том числе кровли, цоколя и фасада. Последний будет предварительно очищен от старой краски, после стены обработают антисептиком, отремонтируют штукатурный слой и заново окрасят.

Кроме того, планируется замена системы наружного водостока и флагодержателей. По окончании работ будет обновлена входная площадка, устроена решетка для вытирания обуви, а на палисаднике, примыкающем к главному фасаду, появится керамогранитная плитка в цвет цоколя.

В части внутренних работ на лестничных клетках обновят ограждения, поручни, на ступенях первого этажа устроят противоскользящие планки. Дополнительно будет реализован косметический ремонт, на этажах появятся новые номерные таблички.

Комплекс работ по замене и модернизации коммуникаций дома затронет системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также систему отопления. Далее предусмотрен восстановительный ремонт по всему объему здания.