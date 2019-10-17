РИАМО - 17 окт. Минэкологии спроектирует в городском округе Щелково заказник «Душоновские болота», в котором обитают 80 видов животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Общая площадь территории составит 2579 гектаров. Проектируемая зона расположена к востоку от села Душоново и состоит из одного участка. Животный мир заказника отличается хорошей сохранностью и репрезентативностью для природных сообществ северо-востока Московской области.

«При обследовании биологи установили обитание здесь 80 видов позвоночных животных, в том числе пять видов амфибий, три вида рептилий, 56 видов птиц и 16 видов млекопитающих», – отмечается в сообщении.

На территории отмечены краснокнижные виды: обыкновенные уж и гадюка, черный коршун и серый журавль. В болотном массиве обитают редкие бабочки – малый ночной павлиний глаз, перламутровка северная, голубянка торфяниковая и сенница болотная. Кроме того, ученые выявили восемь видов краснокнижных растений.

Территория будущей ООПТ подвергается негативному антропогенному воздействию, в первую очередь, из-за передвижения по ней на автомобилях и квадроциклах жителей, приезжающих на пикники, либо за грибами и ягодами.

Режимом особой охраны здесь запретят передвижение на любом транспорте, кроме проезда по существующей автодороге к СНТ «Озон». Под запретом также строительство и любая хозяйственная деятельность.

В будущем заказник может стать ценным объектом для развития экотуризма, поскольку вблизи ежегодно проводится большой фестиваль реконструкторов «Душоновские маневры».