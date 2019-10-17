РИАМО - 17 окт. Мособлдума наделила государственных служащих, замещающих ведущие, старшие и младшие должности, правом дистанционной работы, соответствующий законопроект был принят в четверг сразу в трех чтениях, передает корреспондент РИАМО.

«Гражданским служащим Московской области, замещающим ведущие, старшие и младшие должности гражданской службы, в соответствии со служебным распорядком государственного органа, служебным контрактом может устанавливаться дистанционное исполнение должностных обязанностей, с особенностями регулирования труда дистанционных работников, установленными Трудовым кодексом», - заявил постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев, представляя законопроект.

Как уточняется в законопроекте, при дистанционной работе госслужащим не оплачивается проезд.